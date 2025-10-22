Roma Sud nel traffico smart working e strade alternative per aggirare il delirio

Dopo un giorno di "delirio" oggi, 22 ottobre, la situazione del traffico a Roma sud sembra aver raggiunto una situazione più decorosa, anche se non sono mancate le lamentele. Una situazione, questa, legata all'evento della Cybertech Europe 2025 al centro congressi de “La Nuvola”. Per questioni di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

