Roma sacerdote e giornalista vaticano accusato di violenza sessuale | chiuse le indagini su Antonio Pelayo
Si erano conosciuti tra i banchi della sala stampa vaticana, nei giorni intensi del Conclave. Colleghi, cronisti di lungo corso, uniti da una passione comune per il racconto della Santa Sede e da un rapporto di stima reciproca. Ma secondo la Procura di Roma, da quel legame di fiducia sarebbe nato un abuso. A finire al centro dell’inchiesta è Antonio Pelayo Bombín, sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, consulente dell’ ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, accusato di violenza sessuale ai danni di un collega più giovane. L’ avviso di chiusura delle indagini è stato notificato dopo cinque mesi di accertamenti condotti dai carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
