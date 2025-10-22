Roma rifinitura verso il Viktoria Plzen | out Angelino Ranieri e Massara assistono alla seduta

Domani sera, giovedì 23 ottobre alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico la Roma affronterà il Viktoria Plzen nella terza giornata della League Phase di Europa League. A poco più di 24 ore dal match, gli uomini di Gian Piero Gasperini sono scesi in campo al “Fulvio Bernardini” di Trigoria per la consueta rifinitura prepartita. Angelino unico assente. Unico assente Angelino, ancora fermo ai box per un problema influenzale che continuerà a tenerlo lontano dal campo per qualche tempo. In gruppo invece Leon Bailey, pienamente ristabilito e ormai tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Ad assistere alla seduta anche il direttore sportivo Frederic Massara e il senior advisor Claudio Ranieri, presenti per seguire da vicino il lavoro della squadra in vista dell’importante appuntamento europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

