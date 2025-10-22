Roma Rensch vuole restare | incontro positivo a Trigoria con l’agente

Nella giornata di ieri, il procuratore di Devyne Rensch ha fatto visita a Trigoria per un incontro con la dirigenza della Roma. Come riportato da Il Tempo, durante il colloquio è stata ribadita la ferma volontà del giocatore di restare in giallorosso, con l’obiettivo di guadagnarsi spazio nel gruppo allenato da Gian Piero Gasperini. L’esterno olandese, arrivato nella Capitale lo scorso gennaio dall’Ajax, ha sempre mostrato professionalità e spirito di adattamento, accettando il lavoro quotidiano e le rotazioni del tecnico. La sua intenzione è quella di proseguire il percorso alla Roma, mettendosi a disposizione per la seconda parte della stagione e cercando di scalare posizioni nelle gerarchie difensive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Rensch vuole restare: incontro positivo a Trigoria con l’agente

