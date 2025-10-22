Roma ladri in fuga per dieci chilometri dopo aver derubato anziani nei parcheggi | l’auto si schianta

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025

Tre ladri seriali arrestati a Roma dopo un inseguimento: colpivano anziani nei parcheggi dei supermercati con furti e rapine. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

roma ladri in fuga per dieci chilometri dopo aver derubato anziani nei parcheggi l8217auto si schianta

© Notizie.virgilio.it - Roma, ladri in fuga per dieci chilometri dopo aver derubato anziani nei parcheggi: l’auto si schianta

roma ladri fuga dieciRoma, ladri in fuga per dieci chilometri dopo aver derubato anziani nei parcheggi: l’auto si schianta - Tre ladri seriali arrestati a Roma dopo un inseguimento: colpivano anziani nei parcheggi dei supermercati con furti e rapine. Scrive virgilio.it

