Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia. Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. Purtroppo, un'anziana è deceduta, mentre una donna è stata tratta in salvo e affidata al personale sanitario in gravi condizioni. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, incendio in un appartamento a Torrevecchia: morta una donna anziana