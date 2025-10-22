Roma incendio in un appartamento a Torrevecchia | morta una donna anziana
Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia. Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. Purtroppo, un'anziana è deceduta, mentre una donna è stata tratta in salvo e affidata al personale sanitario in gravi condizioni. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Muore in un incendio a Roma. La truffa della mail Atac. ASCOLTA il podcast di oggi 22 ottobre https://ift.tt/htHJBGf - X Vai su X
Tragedia a Roma: un incendio divampato in un appartamento ha tolto la vita a una donna. Gravissima la figlia, salvato il cagnolino che viveva con loro. Una giornata drammatica segnata da fiamme, dolore e un salvataggio nel fumo. Vai su Facebook
Roma, incendio devastante in un appartamento: epilogo tragico per madre e figlia - Nel pomeriggio di oggi, il violento incendio ha devastato un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Diano Marina, all’incrocio con via di Torrevecchia, nella zona nord di Roma. Secondo notizie.it
Roma, incendio in appartamento: muore una 91enne, gravissima la figlia - Mentre una parte del personale cercava di domare l’incendio, altri vigili si sono introdotti tra il fumo per trarre in salvo le due donne. Lo riporta pupia.tv
Scoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che viveva con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Si legge su fanpage.it