Roma incendio in un appartamento a Torrevecchia | morta una donna anziana

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia. Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. Purtroppo, un'anziana è deceduta, mentre una donna è stata tratta in salvo e affidata al personale sanitario in gravi condizioni. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma incendio in un appartamento a torrevecchia morta una donna anziana

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, incendio in un appartamento a Torrevecchia: morta una donna anziana

Leggi anche questi approfondimenti

roma incendio appartamento torrevecchiaRoma, incendio devastante in un appartamento: epilogo tragico per madre e figlia - Nel pomeriggio di oggi, il violento incendio ha devastato un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Diano Marina, all’incrocio con via di Torrevecchia, nella zona nord di Roma. Secondo notizie.it

roma incendio appartamento torrevecchiaRoma, incendio in appartamento: muore una 91enne, gravissima la figlia - Mentre una parte del personale cercava di domare l’incendio, altri vigili si sono introdotti tra il fumo per trarre in salvo le due donne. Lo riporta pupia.tv

roma incendio appartamento torrevecchiaScoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che viveva con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Incendio Appartamento Torrevecchia