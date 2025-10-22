Roma inaugurato il nuovo accesso del Policlinico Gemelli

Roma, 22 ottobre 2025 – Il sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario per il Giubileo, e il presidente del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli Daniele Franco hanno presentato il nuovo accesso del Policlinico Universitario Fondazione Gemelli dalla stazione ferroviaria. Con loro il presidente del Municipio XIV Marco Della Porta. L’opera ha il compito di captare le automobili dirette all’interno dell’ospedale che oggi rimangono ferme sulla viabilità principale, contribuendo quindi a snellire il traffico sulla strada, agevolando di conseguenza il transito dei mezzi di soccorso diretti al Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

