Roma – In Campidoglio il 24 incontro sul patrimonio mondiale
Roma – La protezione dei beni del Patrimonio Mondiale richiede un’azione collettiva: è questo uno dei principi cardine per condividere un piano rivolto a tutti i livelli di governo responsabili dell’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, comprese le autorità regionali, nazionali e locali. Di questi temi si parlerà nell’incontro “Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0: uno strumento per la gestione dei siti Patrimonio Mondiale”, patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che si terrà venerdì 24 ottobre dalle ore 10 a Roma, presso la sala del Carroccio in Campidoglio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Manifestazione No-ZTL in Campidoglio: partecipazione minima e imbarazzo per gli organizzatori. Approfondimento https://odisseaquotidiana.com/2025/10/flop-manifestazione-no-ztl.html… #ZTL #Roma - X Vai su X
Il 23 ottobre, dalle 10 alle 12, nella sala della Protomoteca in #Campidoglio, sarà presentato il #PianoClima di #RomaCapitale, con le priorità e le azioni indispensabili per ridurre le emissioni che sono la causa dei cambiamenti climatici in così forte accelera - facebook.com Vai su Facebook
Roma, il Campidoglio acquista 600 appartamenti. «Investiti 120 milioni» - Roma acquisterà oltre 600 nuove case, mettendo così al riparo centinaia di famiglie della fascia media. Si legge su ilmessaggero.it
Roma, il Campidoglio contro Francesco Totti per un ripostiglio abusivo: la sanatoria negata ritorna al Tar - Sulla legittimità del ripostiglio vicino alla piscina della villa all’Axa di Francesco Totti, ritorna alla casella di partenza il braccio di ferro tra lo storico numero 10 giallorosso e il Campidoglio ... Lo riporta roma.corriere.it
Roma, battaglia sull'acquisto del palazzo occupato. Centrodestra all'attacco - Neanche l’invocazione a Robin Hood può spiegare lo scandalo, confezionato su misura e approvato in tempo record, dell’acquisto del palazzo occupato illegalmente per 22 milioni di euro da parte del ... Scrive iltempo.it