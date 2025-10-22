Roma – In Campidoglio il 24 incontro sul patrimonio mondiale

Roma – La protezione dei beni del Patrimonio Mondiale richiede un’azione collettiva: è questo uno dei principi cardine per condividere un piano rivolto a tutti i livelli di governo responsabili dell’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, comprese le autorità regionali, nazionali e locali. Di questi temi si parlerà nell’incontro  “Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0: uno strumento per la gestione dei siti Patrimonio Mondiale”,  patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,  che si terrà venerdì 24 ottobre dalle ore 10 a Roma, presso la sala del Carroccio in Campidoglio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

