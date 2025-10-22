La Roma potrebbe intervenire sul centrocampo nel prossimo mercato di gennaio. Il reparto, finora, è quello che ha dato meno certezze a Gian Piero Gasperini, e proprio da lì potrebbe partire una delle prime mosse del club in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Leggo, Neil El Aynaoui non ha ancora pienamente convinto il tecnico, che domani potrebbe avere una chance da titolare in Europa League contro il Viktoria Plzen. Pisilli verso il prestito, idea McKennie. A preoccupare è anche la situazione di Niccolò Pisilli, che sta trovando poco spazio nelle rotazioni giallorosse. Per il giovane centrocampista si profila una partenza a gennaio in prestito, con l’obiettivo di garantirgli maggiore continuità e favorirne la crescita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il centrocampo sotto osservazione: torna di moda McKennie