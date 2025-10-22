Roma chance da titolare per Bailey | un' arma in più per sbloccare l’attacco

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mesi di stop per infortunio, il giamaicano scalpita. Contro il Viktoria Plzen Gasperini potrebbe lanciarlo dal primo minuto al posto di El Shaarawy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma chance da titolare per bailey un arma in pi249 per sbloccare l8217attacco

© Gazzetta.it - Roma, chance da titolare per Bailey: un'arma in più per sbloccare l’attacco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bailey titolare in Europa per risvegliare l'attacco - Il ruggito di Leon per risvegliare l'attacco addormentato. Da marione.net

roma chance titolare baileyTrigoria, Bailey è pronto. Gasperini ora cambia - Due dati sorprendenti allo stesso modo, perché forse nessuno poteva immaginare una partenza così posi ... Lo riporta ilromanista.eu

Roma, cosa filtra su Bailey: la scelta di Gasperini e indizi fantacalcio - Bailey al fantacalcio – In questo inizio di stagione, Leon Bailey non ha potuto offrire il proprio contributo alla Roma, a causa dei numerosi infortuni. Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Chance Titolare Bailey