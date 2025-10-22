Roma Carlo e Camilla sono atterrati a Ciampino

Oggi alle 18.27 Carlo e Camilla sono atterrati a Ciampino. La visita a Roma segnerà un momento storico: domani il sovrano pregherà con Papa Leone XIV. Successivamente i reali inglesi si sposteranno nella basilica di San Paolo Fuori le mura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

