Roma Carlo e Camilla sono atterrati a Ciampino

Oggi alle 18.27 Carlo e Camilla sono atterrati a Ciampino. La visita a Roma segnerà un momento storico: domani il sovrano pregherà con Papa Leone XIV. Successivamente i reali inglesi si sposteranno nella basilica di San Paolo Fuori le mura.

