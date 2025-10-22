Roma capitale | Trancassini FdI ' riforma che abbiamo voluto e costruito città bene nazionale'
Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Con l'adozione del testo base per la riforma di Roma Capitale da parte della commissione Affari Costituzionali della Camera, il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un passo storico, atteso da decenni, che restituisce dignità istituzionale e centralità politica alla nostra Capitale. Roma non è una città qualunque: è il cuore pulsante della nostra identità nazionale, il simbolo della civiltà italiana nel mondo e la sede delle massime istituzioni della Repubblica. Riconoscerle un'autonomia speciale, sul modello delle grandi capitali europee, significa rafforzare l'Italia intera". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Roma Capitale - facebook.com Vai su Facebook
Roma capitale: Trancassini (FdI), 'riforma che abbiamo voluto e costruito, città bene nazionale' - "Con l'adozione del testo base per la riforma di Roma Capitale da parte della commissione Affari Costituzionali della Camera, il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un ... Scrive iltempo.it
ROMA CAPITALE, TRANCASSINI: RIFORMA VOLUTA DA FDI SU BENE NAZIONALE - Roma, 22 ott – “Con l’adozione del testo base per la riforma di Roma Capitale da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un passo storic ... Segnala 9colonne.it
Roma: Trancassini, 'io campo? Se chiamato nessuno in Fdi si tirerebbe indietro' - “FdI è pronta alla sfida impegnativa di parlare ai romani, di scrivere insieme agli alleati un programma ambizioso, di far uscire i cittadini dalla rassegnazione e dalla ... Scrive iltempo.it