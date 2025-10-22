Roma capitale | Trancassini FdI ' riforma che abbiamo voluto e costruito città bene nazionale'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Con l'adozione del testo base per la riforma di Roma Capitale da parte della commissione Affari Costituzionali della Camera, il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un passo storico, atteso da decenni, che restituisce dignità istituzionale e centralità politica alla nostra Capitale. Roma non è una città qualunque: è il cuore pulsante della nostra identità nazionale, il simbolo della civiltà italiana nel mondo e la sede delle massime istituzioni della Repubblica. Riconoscerle un'autonomia speciale, sul modello delle grandi capitali europee, significa rafforzare l'Italia intera". 🔗 Leggi su Iltempo.it

