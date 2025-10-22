Con l’adozione del testo base del governo Meloni per la riforma di Roma Capitale, decisa dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, l’iter della legge per riconoscere alla Città Eterna poteri e competenze va avanti. Ad annunciare la scelta della Commissione è stato il capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, co-relatore del provvedimento insieme al deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella. Barelli ha sottolineato come il testo sia “una misura che ripropone pienamente i principi posti dal nostro partito sin dai tempi del IV governo Berlusconi, quando grazie a Forza Italia fu approvata con la legge 42 del 2009 una delega che attribuiva a Roma funzioni in materia di trasporto pubblico, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, edilizia residenziale pubblica altre fondamentali quali commercio, turismo, servizi e politiche sociali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma capitale: il testo base della riforma sarà quello del governo Meloni. Esultano Fratelli d’Italia e Forza Italia