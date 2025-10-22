Roma borseggiatore individuato dalle telecamere nella metro | 32enne arrestato alla stazione Lepanto

Arrestato un uomo di 32 anni per borseggio nella metropolitana di Roma: individuato grazie alle telecamere e fermato alla stazione Lepanto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, borseggiatore individuato dalle telecamere nella metro: 32enne arrestato alla stazione Lepanto

Leggi anche questi approfondimenti

Nella metro a Roma succede anche questo che riconosci un borseggiatore, lo fermi… e arriva il solito buonista di sinistra a difenderlo, mettendosi tra te e il ladro.Il risultato? Il criminale quasi scappa. Poi dicono che il problema è chi reagisce,non chi ruba. Ecc - facebook.com Vai su Facebook

Aggressivi e impuniti, i borseggiatori di #Roma si aggirano nella metropolitana a caccia di vittime da depredare. Sanno che, se anche vengono fermati dalle forze dell'ordine, nel giro di poche ore sono di nuovo liberi. Il servizio di Cristina Autore a #Fuoridalcor - X Vai su X

Roma, gioielleria svaligiata in pieno giorno: i banditi smurano la cassaforte - Nonostante il viavai, una banda di ladri è riuscita a svaligiare una gioielleria nel Centro di Roma. Segnala msn.com

Furti in metropolitana a Roma, arrestati 14 borseggiatori - Si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali per colpire le loro vittime. Secondo rainews.it

Borseggiatori a Roma tra le strade del centro e in metro: 11 gli arresti - I borseggiatori a Roma continuano ad andare a caccia di turisti e residenti, imperversando sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici. Lo riporta romatoday.it