Roma borseggiatore individuato dalle telecamere nella metro | 32enne arrestato alla stazione Lepanto

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato un uomo di 32 anni per borseggio nella metropolitana di Roma: individuato grazie alle telecamere e fermato alla stazione Lepanto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

roma borseggiatore individuato dalle telecamere nella metro 32enne arrestato alla stazione lepanto

© Notizie.virgilio.it - Roma, borseggiatore individuato dalle telecamere nella metro: 32enne arrestato alla stazione Lepanto

Leggi anche questi approfondimenti

roma borseggiatore individuato telecamereRoma, gioielleria svaligiata in pieno giorno: i banditi smurano la cassaforte - Nonostante il viavai, una banda di ladri è riuscita a svaligiare una gioielleria nel Centro di Roma. Segnala msn.com

Furti in metropolitana a Roma, arrestati 14 borseggiatori - Si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali per colpire le loro vittime. Secondo rainews.it

roma borseggiatore individuato telecamereBorseggiatori a Roma tra le strade del centro e in metro: 11 gli arresti - I borseggiatori a Roma continuano ad andare a caccia di turisti e residenti, imperversando sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici. Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Borseggiatore Individuato Telecamere