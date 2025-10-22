Roma 30 ottobre | AIL unisce cibo ambiente e cura dei tumori del sangue

Il 30 ottobre a Roma la comunità scientifica, le istituzioni e i cittadini si ritroveranno per mettere al centro un tema tanto concreto quanto urgente: come alimentazione, ambiente e stili di vita possano influenzare prevenzione e decorso dei tumori del sangue. Un appuntamento che non parla solo di malattia, ma soprattutto di qualità della vita. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma, 30 ottobre: AIL unisce cibo, ambiente e cura dei tumori del sangue

