Roccamaris la fortezza il castello | studiosi e ricercatori insieme per la prima giornata di studi sul Castello di Roccella
Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Castello di Roccella di Campofelice di Roccella ospiterà il convegno “Roccamaris, la fortezza, il castello”. L’incontro si terrà nelle sale del Castello e vedrà la partecipazione del dott. Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare della Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Roccamaris, la fortezza, il castello”: studiosi e ricercatori insieme per la prima giornata di studi sul Castello di Roccella - 30, il Castello di Roccella di Campofelice di Roccella ospiterà il convegno “Roccamaris, la fortezza, il castello”. Da mondopalermo.it