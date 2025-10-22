Roberta Bruzzone | Per Alessia Pifferi contano solo i suoi bisogni Ha manipolato tutti

I bisogni di Alessia Pifferi “sono l'unica cosa che conta davvero e tutto il resto si muove perifericamente”. Ad affermarlo è la nota criminologa Roberta Bruzzone, ascoltata in aula in qualità di consulente di parte civile nel processo d'appello a carico della donna condannata in primo grado. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

