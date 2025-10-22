Roberta Bruzzone contro Alessia Pifferi in aula al processo ha lavato la bambina prima della recita
La criminologa Roberta Bruzzone ha spiegato la personalità di Alessia Pifferi in aula, ricordando un episodio della morte della figlia dell'imputata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Perché abbiamo chiesto un confronto fra Louis Dassilva e Manuela Bianchi? L’ho spiegato a La Vita in diretta. - facebook.com Vai su Facebook
Roberta Bruzzone sbotta sul caso Alessia Pifferi: la verità sulle intenzioni della donna - Il caso Alessia Pifferi al processo d'appello: il commento di Roberta Bruzzone che ha descritto un quadro agghiacchiante. newsmondo.it scrive
Roberta Bruzzone: "Per Alessia Pifferi contano solo i suoi bisogni. Ha manipolato tutti" - I bisogni di Alessia Pifferi “sono l'unica cosa che conta davvero e tutto il resto si muove perifericamente”. Come scrive milanotoday.it
Alessia Pifferi vuole sposare la compagna di cella. «Già la chiama moglie». La perizia di Bruzzone: «Bugiarda patologica, ma non pazza» - Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di fame e di sete sua figlia Diana di 18 mesi, poi condannata all'ergastolo, dal carcere ha annunciato di volersi sposare con la compagna ... Secondo leggo.it