robert jhonson fa tappa ad arezzo per i giovani imprenditori di confesercenti

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Sold-out per la conferenza rivolta agli imprenditori, manager e leader aziendali. Successo per la tappa aretina del tour mondiale “La via invisibile” di Robert Jhonson. Tutto esaurito all'hotel Etrusco per l'evento organizzato da Luca Cacioli, Elisa Barbagli in collaborazione con il gruppo Giovani Imprenditori di Confesercenti Arezzo con il patrocinio della Camera di Commercio. L'iniziativa è stata la prima degli appuntamenti inseriti nel programma Aperidee sostenuta dalla CCIAA di Arezzo e Siena, dedicati al confronto tra esperti, imprenditori ed amministratori locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

