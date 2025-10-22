Robert Jhonson fa tappa ad Arezzo per i giovani imprenditori di Confesercenti

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 ottobre 2025 –  Sold-out per la conferenza rivolta agli imprenditori, manager e leader aziendali. Successo per la tappa aretina del tour mondiale “La via invisibile” di Robert Jhonson. Tutto esaurito all'hotel Etrusco per l'evento organizzato da Luca Cacioli, Elisa Barbagli in collaborazione con il gruppo Giovani Imprenditori di Confesercenti Arezzo con il patrocinio della Camera di Commercio. L'iniziativa è stata la prima degli appuntamenti inseriti nel programma Aperidee sostenuta dalla CCIAA di Arezzo e Siena, dedicati al confronto tra esperti, imprenditori ed amministratori locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

robert jhonson fa tappa ad arezzo per i giovani imprenditori di confesercenti

© Lanazione.it - Robert Jhonson fa tappa ad Arezzo per i giovani imprenditori di Confesercenti

Argomenti simili trattati di recente

robert jhonson fa tappaRobert Jhonson fa tappa ad Arezzo per i giovani imprenditori di Confesercenti - Arezzo, 22 ottobre 2025 – Robert Jhonson fa tappa ad Arezzo per i giovani imprenditori di Confesercenti Sold- Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Robert Jhonson Fa Tappa