Ritorno al futuro Micheal J Fox e Christopher Lloyd sul perché è amato ancora oggi | Viviamo in una cultura del bullismo

Sono passati 40 anni dall’uscita di Ritorno al futuro, e in qualche modo le persone continuano a identificarsi con i temi trattati dal film. Riflettendo sull’impatto duraturo del film, le star Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno recentemente rivelato perché credono che il film continui a coinvolgere il pubblico dopo quattro decenni. “ Viviamo in una cultura del bullismo. Ci sono bulli ovunque, non c’è bisogno che io indichi chi, ma ci sono tutti questi bulli ”, ha detto Fox in un’intervista con Empire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

