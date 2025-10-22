Ritorno al futuro Micheal J Fox e Christopher Lloyd sul perché è amato ancora oggi | Viviamo in una cultura del bullismo

Cinefilos.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati 40 anni dall’uscita di Ritorno al futuro, e in qualche modo le persone continuano a identificarsi con i temi trattati dal film. Riflettendo sull’impatto duraturo del film, le star Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno recentemente rivelato perché credono che il film continui a coinvolgere il pubblico dopo quattro decenni. “ Viviamo in una cultura del bullismo. Ci sono bulli ovunque, non c’è bisogno che io indichi chi, ma ci sono tutti questi bulli ”, ha detto Fox in un’intervista con Empire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ritorno futuro micheal j40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo" - Fox e Christopher Lloyd perché Ritorno al Futuro continui a funzionare dopo ben 40 anni: per Fox è il tema alla base, la resistenza al bullo (qualsiasi forma prenda). Scrive msn.com

ritorno futuro micheal jRitorno al Futuro, Michael J. Fox svela tutti gli omaggi ai più grandi chitarristi del rock nella scena di Johnny B. Goode - È una delle battute più memorabili di Ritorno al Futuro, primo capitolo della geniale trilogia di Robert Zemeckis uscito nei ... Riporta virginradio.it

ritorno futuro micheal jPerché Ritorno al futuro è ancora così amato? Michael J. Fox ha la risposta perfetta - L'attore protagonista di Ritorno al Futuro ha le idee chiare sul perché ancora oggi si parla così tanto della trilogia di Robert Zemeckis ... Si legge su bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Futuro Micheal J