Ritorno al futuro Michael J Fox | Viviamo in una cultura di bulli il film parla di coraggio e resilienza

La star della trilogia di Robert Zemeckis è orgogliosa di come la saga sia invecchiata bene e ha proposto una riflessione sul periodo storico contemporaneo. Sono passati quarant'anni dall'uscita nelle sale di Ritorno al futuro, ma nonostante tutto questo tempo, le persone continuano a sentirsi coinvolte nelle avventure di Marty e Doc. In una recente intervista per Empire, Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno riflettuto sulla longevità della trilogia e su come riesca a connettersi con il pubblico a distanza di così tanto tempo dall'uscita. Un film che parla ancora a tutti "Penso che molte persone reagiscano al film perché tocca corde che altrimenti non riconoscerebbero" ha dichiarato Michael J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno al futuro, Michael J. Fox: “Viviamo in una cultura di bulli, il film parla di coraggio e resilienza"

