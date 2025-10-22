Ritardi per i lavori al Franchi | la Fiesole non sarà pronta per l’anno del centenario
FIRENZE – Possibili ritardi per la conclusione dei lavori allo stadio Franchi per il centenario della società. Una notizia, annunciata da Palazzo Vecchio che ha ammesso ritardo ma anche l’impegno a concludere l’intervento per le celebrazioni, che ha sollevato le polemiche dell’Acf Fiorentina. “Dopo la variante – ha detto la sindaca Funaro – abbiamo il nuovo cronoprogramma che mantiene il termine per il completamento dei lavori complessivi al 2029 e ad oggi la parte tecnica mi ha confermato questa data. Abbiamo però un elemento di criticità: mi era stato consegnato un cronoprogramma intermedio dove l’auspicio era quello di arrivare a concludere gli interventi in curva Fiesole ad agosto 2026, per il centenario della Fiorentina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
