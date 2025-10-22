Rita De Crescenzo sbarca a Belve | in arrivo la puntata di Francesca Fagnani con la tiktoker

Dai vicoli di Napoli agli studi televisivi di Roma: Rita De Crescenzo è pronta a sedersi sulla poltrona più temuta della televisione. La tiktoker è infatti tra le protagoniste della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Secondo quanto riferisce Fanpage, la registrazione è in corso proprio in queste ore. Già dalla mattina, la tiktoker aveva lasciato intendere che qualcosa di importante stesse per accadere: «Ho un appuntamento molto importante oggi», aveva annunciato ai suoi milioni di follower, senza aggiungere dettagli. Poi, come in una caccia al tesoro, ha disseminato indizi: il pranzo al ristorante Figo Talenti, a pochi passi dagli studi Rai, e infine il video in auto diretta verso la registrazione. 🔗 Leggi su Open.online

