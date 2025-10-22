Rita De Crescenzo ospite a Belve | Francesca Fagnani porta la tiktoker su Rai2
Rita De Crescenzo ospite della nuova stagione di Belve. Fanpage.it è in grado di anticipare che la tiktoker napoletana sta registrando in queste ore negli studi Rai. "Mi tremano le gambe", ha scritto prima di entrare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La tiktoker Rita De Crescenzo andrà a processo per le minacce al deputato Borrelli: «Chiese alla camorra di eliminarmi» - facebook.com Vai su Facebook
Rita De Crescenzo ospite a Belve: Francesca Fagnani porta la tiktoker su Rai2 - it è in grado di anticipare che la tiktoker napoletana sta registrando in queste ore negli studi Rai. fanpage.it scrive
Rita De Crescenzo a processo per diffamazione: dettagli dell’accusa e risarcimento richiesto - La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e la diffamazione online: il caso del ristoratore che chiede risarcimento. Da notizie.it
Rita De Crescenzo, ristoratore chiede 20mila euro per diffamazione. Lei sui social: «Invitata, ho dovuto pure pagare» - I fatti risalgono al 2022, per alcuni video pubblicati sui social dalla tiktoker. Come scrive msn.com