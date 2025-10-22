Rita De Crescenzo a Belve
Off-limits potrebbe essere il sottotitolo della prossima edizione di Belve. Francesca Fagnani apre le porte della sua trasmissione a una delle figure più controverse del web: nell’edizione al via martedì 28 ottobre, tra Isabella Rossellini e Maria De Filippi (presente in vesti differenti), troverà spazio anche Rita De Crescenzo. Una scelta che lascia più di un interrogativo su quanto la provocazione stia ormai superando il racconto. Tiktoker da 2 milioni di follower, la De Crescenzo è pronta – come anticipa Fanpage – a sbarcare a Belve per un’intervista a tutto tondo dopo un inverno in cui è stata più volte ospite in TV per il caso Roccaraso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La tiktoker Rita De Crescenzo andrà a processo per le minacce al deputato Borrelli: «Chiese alla camorra di eliminarmi» - facebook.com Vai su Facebook
Rita De Crescenzo ospite a Belve: Francesca Fagnani porta la tiktoker su Rai2 - it è in grado di anticipare che la tiktoker napoletana sta registrando in queste ore negli studi Rai. Segnala fanpage.it
Rita De Crescenzo a Belve - Rita De Crescenzo ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani in partenza martedì 28 ottobre in prima serata su Rai 2 ... Si legge su davidemaggio.it
Rita De Crescenzo sbarca a Belve: in arrivo la puntata di Francesca Fagnani con la tiktoker - «Mi tremano le gambe», ha scritto l'influencer in un indizio sui social L'articolo Rita De Crescenzo sbarca a Belve: in arrivo la puntata di Francesca Fagnani con la ... Si legge su msn.com