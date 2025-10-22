rita de crescenzo a belve

Off-limits potrebbe essere il sottotitolo della prossima edizione di Belve. Francesca Fagnani apre le porte della sua trasmissione a una delle figure più controverse del web: nell’edizione al via martedì 28 ottobre, tra Isabella Rossellini e Maria De Filippi (presente in vesti differenti), troverà spazio anche Rita De Crescenzo. Una scelta che lascia più di un interrogativo su quanto la provocazione stia ormai superando il racconto. Tiktoker da 2 milioni di follower, la De Crescenzo è pronta – come anticipa Fanpage – a sbarcare a Belve per un’intervista a tutto tondo dopo un inverno in cui è stata più volte ospite in TV per il caso Roccaraso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

