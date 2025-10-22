Rita De Crescenzo a Belve | il confronto tra la vulcanica tiktoker e Francesca Fagnani infiamma il web

Rita De Crescenzo sbarca in Rai. Uno dei personaggi più discussi e divisivi del panorama social italiano sarà protagonista della nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2. La notizia è stata anticipata da Fanpage.it, che ha rivelato come la tiktoker napoletana sia attualmente impegnata nelle registrazioni negli studi Fabrizio Frizzi a Roma. Si tratta di una presenza destinata a far discutere, perché l’influencer è uno dei fenomeni mediatici più controversi degli ultimi anni. “Mi tremano le gambe”: l’emozione di Rita prima dell’intervista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rita De Crescenzo a Belve: il confronto tra la vulcanica tiktoker e Francesca Fagnani infiamma il web

