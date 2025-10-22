Risultati Champions League | niente da fare per la Juve col Real Madrid pareggia l’Atalanta Chelsea e Liverpool a valanga

Inter News 24 Risultati Champions League: niente da fare per la Juve col Real Madrid, pareggia l’Atalanta. Ecco come sono andate le gare di oggi. Dopo il poker rifilato ieri dall’Inter all’Union Saint-Gilloise e la pesante sconfitta del Napoli a Eindhoven, la seconda serata della terza giornata della League Phase di Champions League non regala sorrisi alle squadre italiane. La Juventus di Igor Tudor esce sconfitta per 1-0 dal Santiago Bernabéu contro il Real Madrid al termine di una partita comunque combattuta, decisa da un episodio. Non va meglio all’ Atalanta di Ivan Juric, che al Gewiss Stadium non riesce a sfondare il muro dello Slavia Praga, chiudendo sullo 0-0. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Risultati Champions League: niente da fare per la Juve col Real Madrid, pareggia l’Atalanta, Chelsea e Liverpool a valanga

