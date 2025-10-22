Risultati Champions League LIVE | in campo Athletic Bilbao-Qarabag e Galatasaray-Bodo Glimt
Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Risultati Champions League. Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve Giornata 1. Giornata 2. Giornata 3. Giornata 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
CHAMPIONS I A Bruxelles, l'Inter batte l'Union SG 4-0 , ad Eindhoven il PSV travolge il Napoli 6-2 CRONACA e FOTO I risultati delle partite della terza giornata disputate oggi #ANSA
Torna la Champions e con essa i grandi club d'Europa. Così la classifica del torneo, contando tutti i risultati dalla riforma ad oggi.
Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 3^ giornata (oggi 22 ottobre 2025) - Risultati Champions League, classifica: Atalanta e Juventus sono impegnate stasera nella terza giornata, con due partite molto diverse tra loro. Secondo ilsussidiario.net
Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score delle partite (3^ giornata, 21 ottobre 2025) - Risultati Champions League, classifica: martedì 21 ottobre inizia la terza giornata del super girone, in campo stasera ci sono Inter e Napoli. Si legge su ilsussidiario.net
Champions League, PSV Eindhoven-Napoli 6-2 e Union SG-Inter 0-4. HIGHLIGHTS - Poker nerazzurro in Belgio con il primo gol in Champions di Pio Esposito. Da tg24.sky.it