Arezzo, 22 ottobre 2025 – E’ morta per il lancio di una pietra che l’ha colpita mentre passeggiava con il suo padrone al Pionta. Adesso la polizia municipale indaga sui responsabili del gesto che ha strappato la cagnolina Vita all’amore dei suoi proprietari. Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato 18 ottobre quando il piccolo cane di razza pinscher si trovava al Pionta nei pressi dell’area cani del parco cittadino. Nello stesso punto in cui era appena scoppiata una rissa tra giovani che si trovavano in zona. I ragazzi hanno cominciato a lanciarsi delle pietre. Una di questa ha centrato il cane di piccola taglia colpendolo ad un orecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa con le pietre nel parco, muore la cagnolina colpita: «Trovate i responsabili»