Risposte immediate per il sostegno alle famiglie

“La famiglia è un bene comune della società e va sostenuta nelle varie fasi del suo ciclo di vita: oggi serve attivarsi per mettere in campo piani di sostegno concreti ed efficaci a quello che è il primo nucleo di welfare della società”, così Maria Federica Ubaldi interviene sul dibattito legato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? FIUMICINO ONLINE - Sicurezza e decoro, Forza Italia in azione sul territorio. Coronas: “Diamo risposte immediate alle criticità segnalate, per una Fiumicino più sicura e vivibile” ... Clicca qui Vai su Facebook

Cisl, “Fa.Re – Fare Rete”, in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglie - Re – Fare Rete”, in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglie Un impegno che si traduce nella costruzione di risposte ai bisogni ... Come scrive lanazione.it

Porte aperte all’asilo nido. Ora il servizio è a tutto tondo: "Risposte a bimbi e famiglie" - Passo decisivo del Comune di Fivizzano a sostegno delle famiglie e dei più piccoli. Si legge su lanazione.it

Insegnanti di sostegno a Bergamo, la Cisl: «Alle elementari coperto solo il 16% dei posti. Dietro alle percentuali ci sono alunni con disabilità e le loro famiglie» - E i dati della Cisl indicano una situazione preoccupante, seppur non nuova. Si legge su bergamo.corriere.it