Risparmio attenzione ai Benetton | dopo i disastri ora cercano capitali
La famiglia nota per le magliette e (purtroppo) per le autostrade, torna a fare affari nel Paese puntando direttamente al denaro degli italiani. Impresa legittima, ma il punto debole è innegabile: la credibilità. 🔗 Leggi su Laverita.info
