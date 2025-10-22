Riscoprire la Trieste del governo militare alleato la presentazione alla Ginnastica Triestina

Triesteprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre, alle ore 18, si terrà nella sala Museo della Fondazione Ginnastica Triestina 1863 (SGT) la presentazione del libro ‘La Trieste del GMA’ (ScopriTrieste, 2025). Lo storico dell’arte Gianni Palcich e il professore Luca Bellocchi illustreranno la nuova guida dedicata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

riscoprire trieste governo militareLa storia di Trieste nella fototeca comunale - Nella settimana degli Archivi Aperti scopriamo le collezioni fotografiche dei musei civici di Trieste. Riporta rainews.it

Riscoprire Trieste a bordo del suo tram storico, al via i tour - Riscoprire Trieste, la sua storia e i suoi paesaggi dal mare al Carso, in un viaggio nel tempo esclusivo a bordo delle carrozze del tram di Opicina. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Riscoprire Trieste Governo Militare