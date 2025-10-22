Riqualificazione hotel e Pug per rilanciare il nostro turismo

Correggere il Pug, rilanciare la riqualificazione alberghiera, sbloccare la partita Falkesteiner, ripristinare manutenzioni e decoro. Sono queste le proposte del centrodestra di Cesenatico, formato da Lista Buda, Fratelli d'Italia e Lega, alla luce del recente incontro di Adac Federalberghi. "Siamo grati all'Adac per averci invitato a partecipare ad un confronto utile e franco. Dopo anni di scelte unilaterali, l'attenzione alle voci di chi lavora nel turismo è il punto di partenza per rimettere Cesenatico in rotta. Dal dialogo con le categorie emerge un quadro chiaro: mentre in tutta Italia il turismo cresce, il modello balneare soffre e la nostra città, palesemente impreparata di fronte ai nuovi scenari, rischia di restare ferma.

