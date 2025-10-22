Ripercussioni per la procedura negoziata di Gps | Barbieri chiede la relazione dei revisori dei conti
«Quanto meno singolare che la procedura pendente in Tribunale di composizione negoziata richiesta e attualmente in essere su Gps Global Parking Solutions Spa non abbia ripercussioni sui contratti dalla stessa in corso con il Comune di Piacenza». È a fronte di questa considerazione riportata dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
«Possibili ripercussioni per la procedura negoziata di Gps»: Barbieri chiede la relazione scritta dei revisori dei conti - Patrizia Barbieri (civica centrodestra): «Il vicesindaco ha spiegato che la procedura negoziata produce effetti per altre realtà ma non per i contratti in essere tra Gps e il Comune» ... Da ilpiacenza.it