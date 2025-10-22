Riparte l' attività della biblioteca di Pieve Santo Stefano con Giovani in biblioteca

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Con il ritorno delle attività scolastiche riparte anche l'attività d ella biblioteca comunale di Pieve Santo Stefano, che fa parte della Rete Bibliotecaria Aretina e si avvale fra l'altro della collaborazione della associazione LIBRI FATTI A MANO nell'organizzazione degli eventi culturali e della biblioteca stessa. Le direttrici principali 202526 sono due: la ripresa delle tante iniziative del progetto GIOVANI IN BIBLIOTECA per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni. Il progetto, finanziato dal dipartimento per le politiche giovanili della presidenza del Consiglio si avvale della collaborazione di alcune associazioni locali, la Proloco, la Volley revolution, Libri fatti a mano aps e l'associazione storica Palio dei Lumi ed è già attivo da circa un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

