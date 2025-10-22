Rinviato a tempo indeterminato il vertice tra Trump e Putin sull’Ucraina

Internazionale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 ottobre il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato di un vertice sullUcraina con il suo collega russo Vladimir Putin, previsto a Budapest, spiegando di non volere “discussioni inutili”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

