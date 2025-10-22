Rinnamorarsi ancora Avati | Ho rivisto Nicola con gli occhi dei 17 anni

Pupi Avati compirà 87 anni il 3 novembre prossimo, ma proprio pochi mesi fa ha scritto un libro in cui ha raccontato l’esperienza di innamorarsi di nuovo a 86 anni della moglie Nicola, con cui convolò a nozze nel 1964. L’amore è un sentimento misterioso e quindi si addice perfettamente al regista bolognese con l’insondabile ha un rapporto privilegiato che oggi alle 18 sarà al Modernissimo per presentare Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari, edito da Solferino. Una settimana di fuoco visto che il suo Arcano Incantatore si vedrà sabato 25 a Los Angeles nell’ambito dell’Afi Festival, scelto da Benicio del Toro tra i suoi quattro film del cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

