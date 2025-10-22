Rinasce l' ex scuola Ghinucci di Bagnaia | il recupero dopo 11 anni d' attesa | FOTO

Viterbotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di attesa, l’ex scuola Tommaso Ghinucci di Bagnaia è pronta a rinascere. L’edificio, oggi in gran parte inutilizzato, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione che prenderà il via nel gennaio 2026, nell’ambito del “Programma complesso di riqualificazione della frazione di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Rinasce la scuola di Schignano. Una colazione per l’inaugurazione. E la mostra storica sull’edificio - La scuola dell’infanzia di Schignano è stata sottoposta a lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico in ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rinasce Ex Scuola Ghinucci