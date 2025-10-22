Rinasce l' ex scuola Ghinucci di Bagnaia | il recupero dopo 11 anni d' attesa | FOTO
Dopo anni di attesa, l’ex scuola Tommaso Ghinucci di Bagnaia è pronta a rinascere. L’edificio, oggi in gran parte inutilizzato, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione che prenderà il via nel gennaio 2026, nell’ambito del “Programma complesso di riqualificazione della frazione di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
