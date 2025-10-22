Rimborso Irpef quando arriva per chi ha presentato il 730 integrativo

Molti contribuenti che hanno presentato il Modello 730 Integrativo si chiedono come recuperare il rimborso Irpef. Questo documento può essere trasmesso quando la dichiarazione dei redditi già presentata contiene errori o dati mancanti. Le eventuali lacune possono essere colmate con questo invio integrativo, anche dopo la scadenza del Modello 730 ordinario. Fatte queste premesse, rassicuriamo subito i contribuenti: il conguaglio arriva velocemente se sono state rispettate le scadenze per l’invio della documentazione integrativa. Le correzioni del Modello 730, un breve ripasso. Il legislatore ha pensato ai contribuenti che hanno commesso degli errori nella dichiarazione dei redditi e li vogliono correggere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rimborso Irpef, quando arriva per chi ha presentato il 730 integrativo

