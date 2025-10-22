Riforma delle patenti | guida già a 17 anni ma solo se accompagnati

Dday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'UE ha approvato le riforme delle patenti. I singoli Paesi avranno tre anni di tempo per adeguarsi alla direttiva. 🔗 Leggi su Dday.it

riforma delle patenti guida gi224 a 17 anni ma solo se accompagnati

© Dday.it - Riforma delle patenti: guida già a 17 anni, ma solo se accompagnati

Argomenti simili trattati di recente

riforma patenti guida gi224Patente a 17 anni, cosa cambia con le norme approvate dall’Ue e quali sono le novità per gli automobilisti - Tra le novità principali, la possibilità di ottenere la patente B già a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un ... Secondo fanpage.it

riforma patenti guida gi224Patente, cosa prevede la riforma dell’Ue - Ecco cosa cambia con le nuove direttive dell'Ue e da quando. Segnala money.it

riforma patenti guida gi224Approvata la riforma delle patenti, l’Ue cambia le regole - Patente digitale su smartphone, esami medici obbligatori e stop all’impunità all’estero: come cambiano le regole di guida in tutta l’Unione Europea ... Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Riforma Patenti Guida Gi224