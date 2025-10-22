L’aggredisce con un martello, la sequestra nel suo furgone, la nasconde sotto un mucchio di coperte. Poteva essere la cronaca dell’ennesimo femminicidio ma stavolta fondamentale è stata la segnalazione di alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri per il comportamento anomalo di quell’uomo. Sospetti confermati quando i carabinieri, lunedì sera intorno all’ora di cena, hanno raggiunto il mezzo, con il suo conducente ancora a bordo e la donna tramortita e sanguinante vicina a lui, anche se invisibile al primo sguardo. Il pm Giacomo Pestelli ha disposto il fermo dell’uomo, un 55enne residente a Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuta le sue avance, lui la prende a martellate e la nasconde nel furgone. Arrestato un 55enne