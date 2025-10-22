Rifiuta le sue avance lui la prende a martellate e la nasconde nel furgone Arrestato un 55enne
L’aggredisce con un martello, la sequestra nel suo furgone, la nasconde sotto un mucchio di coperte. Poteva essere la cronaca dell’ennesimo femminicidio ma stavolta fondamentale è stata la segnalazione di alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri per il comportamento anomalo di quell’uomo. Sospetti confermati quando i carabinieri, lunedì sera intorno all’ora di cena, hanno raggiunto il mezzo, con il suo conducente ancora a bordo e la donna tramortita e sanguinante vicina a lui, anche se invisibile al primo sguardo. Il pm Giacomo Pestelli ha disposto il fermo dell’uomo, un 55enne residente a Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
