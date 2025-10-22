Rievocazione storica settecentesca a Villa Molin | Le smanie per la villeggiatura

Padovaoggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rievocatori de Il Mondo Novo History Fragments si danno nuovamente appuntamento a Villa Molin per farvi rivivere una giornata settecentesca. Sfoggeranno i loro abiti più belli e vi intratterranno con i giochi e i passatempi della nobiltà in villeggiatura.La magia degli abiti sontuosi ricchi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Villa Caprile, giardini storici restituiti al pubblico dopo un anno di lavoro - Restituiti al pubblico dopo un anno di lavori i giardini della settecentesca Villa Caprile di Pesaro. corriereadriatico.it scrive

Padula, rievocazione storica in Certosa - Dal 8 al 10 agosto, la Certosa di San Lorenzo di Padula, nel Salernitano, sarà il palcoscenico della XXVIII edizione della storica rievocazione "Padula in festa per Carlo V - Scrive ansa.it

L’arrivo di Castracani settecento anni fa. La rievocazione storica - A settecento anni dall’arrivo di Castruccio Castracani alle porte del borgo, torna la rievocazione storica ’Calenzano 1325’, che si terrà domenica 5 ottobre al Castello, arrivata alla quarta edizione. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Rievocazione Storica Settecentesca Villa