Rieti assalto al pullman | Daspo per nove ultrà test del Dna per sei di loro
Arrivano aggiornamenti dalla questura di Rieti sui progressi delle indagini sull’assalto al pullman dopo l’incontro di Basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000, a causa del quale ha perso drammaticamente la vita l’autista che trasportava la tifoseria ospite, Raffaele Marianella. Da quanto si apprende dalla nota controfirmata dal questore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, daspo per 9 ultras di Rieti http://dlvr.it/TNpt0b ? #Rieti - X Vai su X
Proseguono le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del #Pistoia: tre ultrà della Sebastiani basket Rieti sono stati fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella - facebook.com Vai su Facebook
Rieti, il pullman dei tifosi del Pistoia basket preso d'assalto nella notte: morto l'autista - Nuovi provvedimenti dalla questura di Rieti dopo la morte dell’autista del pullman che trasportava i tifosi della Pistoia Basket 2000 ... Si legge su lastampa.it
Assalto al pullman: Daspo per nove tifosi, per sei scatta il test del Dna - Nove sono i Daspo per gli ultrà coinvolti nell'assalto al pullman di domenica 19 ottobre. gonews.it scrive
Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini ... Riporta tg24.sky.it