Rieti assalto al bus dei tifosi di Pistoia | sarà eseguito il test del Dna di sei ultras L’intercettazione | Li abbiamo massacrati
Si allarga l’ inchiesta sull’ agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, dopo l’ arresto di tre uomini accusati dell’omicidio dell’autista del pullman Raffaele Marianella. Il pm Lorenzo Francia ha conferito l’incarico per eseguire test del Dna di almeno altri sei ultras della Sebastiani basket Rieti coinvolti nella vicenda. Questo test potrebbe essere cruciale per capire chi ha lanciato la pietra che ha ferito mortalmente l’autista Marianella. Il sasso ha sfondato il parabrezza e ha colpito l’uomo alla trachea, non lasciandogli scampo. Gli investigatori della Squadra Mobile e della Digos – coordinati dalla procura di Rieti guidata da Paolo Auriemma e dal pm Lorenzo Francia – stanno effettuato le analisi sul masso nella speranza di rinvenire una traccia di chi lo ha lanciato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
