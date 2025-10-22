Riduce le figlie in schiavitù per drogarsi | Picchiate e costrette a lavorare ci lanciava la candeggina addosso

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchiate e costrette a rinunciare alla scuola per lavorare nell'attività di famiglia a 13 anni: continua il processo sulla madre che ha ridotto in schiavitù le figlie. "Ci lanciava la candeggina in faccia", racconta la più grande. 🔗 Leggi su Fanpage.it

