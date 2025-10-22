Ridere è un' arte buonumore e benessere con Eduardo Scarpetta

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ormai diversi anni l’Associazione Terre di Campania APS, che ha tra i suoi scopi la valorizzazione e la riscoperta delle figure eccellenti della nostra regione, dedica iniziative ed eventi a personaggi di spicco del passato, originari della Campania. Nella ricorrenza dei 100 anni dalla morte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ridere 232 arte buonumoreRidere &#232; un'arte, buonumore e benessere con Eduardo Scarpetta - Da ormai diversi anni l’Associazione Terre di Campania APS, che ha tra i suoi scopi la valorizzazione e la riscoperta delle figure eccellenti della nostra regione, dedica iniziative ... Segnala ilmattino.it

Sant’Anastasia, “RIDERE È UN’ARTE, Buonumore e Benessere con Eduardo Scarpetta” - Venerdì 24 ottobre, l'incontro curato da Terre di Campania al Museo Multimediale delle Acque Campane di Sant'Anastasia per parlare di risate e ben vivere. Si legge su sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ridere 232 Arte Buonumore