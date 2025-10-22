Torna a colpire il ladro tatuato, e questa volta lo fa dentro al Comune. L’uomo ha messo a segno un furto di bicicletta, in pieno giorno e nell’androne della casa comunale. Tre le bici parcheggiate dentro l’ingresso, due di proprietà del Comune e una di un dipendente: le telecamere di sorveglianza lo hanno immortalato mentre le osserva con attenzione, sembra inquadrarle una a una con lo smartphone, quasi stesse inviando un video per "far scegliere" il modello al committente. Poi la decisione: una bici, quella giusta (e del privato), e via. In pochi secondi la sottrae e si allontana come nulla fosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricompare il ladro col tatuaggio. Filmato mentre ruba bici in Comune