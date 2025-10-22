La richiesta alla Giunta comunale è bipartisan e riguarda il potenziamento dei presidi nelle aree di movida e sui trasporti pubblici, con particolare attenzione al coordinamento tra polizia locale e Forze dell’ordine. E’ questo il senso dell’ordine del giorno che ieri la Commissione cultura ha approvato all’unanimità e durante il quale si è parlato di sicurezza e legalità, proprio all’indomani dell’omicidio del 23enne davanti al Dipartimento di matematica. Il proponente era Edoardo Gentili (FI) ma l’ordine del giorno è stato sottoscritto, dopo alcune modifiche, dal consigliere di maggioranza Antonio Donato (M5S). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Richiesta bipartisan alla Giunta: potenziare i presidi