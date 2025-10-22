Ricciardi a Meloni | Lei difende il capitalismo finanziario che specula sulla vita delle persone – Video
“Sa chi festeggia con lei i suoi tre anni di governo? Le banche, coi loro extraprofitti, a cui non chiedete un euro. E i produttori di armi, visto che a quanto pare dobbiamo riarmarci anche se non si sa bene per cosa. Lei dice di difendere i valori dell’Occidente, la verità è che difende il capitalismo finanziario che specula sulla vita delle persone”. Sono le parole del capogruppo del M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi, intervenuto in Aula dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Oggi, 22 ottobre 2025, ricorrono i tre anni dall’insediamento del governo della leader di FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Meloni scappa dall'aula mentre il nostro #Ricciardi la riporta alla #realtà. - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni e il vento della destra trumpiana: https://ilmanifesto.it/giorgia-meloni-senza-piu-confini… oggi su @ilmanifesto - X Vai su X
Ricciardi (M5s) in piazza per Gaza: “Indecenti le parole di Meloni sulle manifestazioni. Queste persone stanno riscattando l’Italia” - “Siamo pronti a partecipare attivamente alla fase della ricostruzione dello Stato palestinese, ma anche della ricostruzione delle parti distrutte durante questa guerra: dovrebbe esserci presto in ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Mo: Ricciardi (Pd), 'parole Meloni a Onu ignobili, riconoscere subito Palestina e tutelare attivisti' - E invece la presidente del Consiglio appicca incendi, pronunciando parole ignobili sull’attivismo ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it