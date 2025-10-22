Ricciardi a Meloni | Lei difende il capitalismo finanziario che specula sulla vita delle persone – Video

“Sa chi festeggia con lei i suoi tre anni di governo? Le banche, coi loro extraprofitti, a cui non chiedete un euro. E i produttori di armi, visto che a quanto pare dobbiamo riarmarci anche se non si sa bene per cosa. Lei dice di difendere i valori dell’Occidente, la verità è che difende il capitalismo finanziario che specula sulla vita delle persone”. Sono le parole del capogruppo del M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi, intervenuto in Aula dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Oggi, 22 ottobre 2025, ricorrono i tre anni dall’insediamento del governo della leader di FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

