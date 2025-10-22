Riccardo Gemo oggi il funerale del 19enne morto insieme a due amici nell' incidente di Asiago | serrande abbassate al passaggio della bara e bandiere a mezz' asta

CREAZZO - Oggi è il giorno dell'addio a Riccardo Gemo. Il funerale del 19enne morto insieme agli amici Nicola Xausa e Pietro Pisapia nell'incidente di Asiago, verrà celebrato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Riccardo Gemo, oggi il funerale del 19enne morto insieme a due amici nell'incidente di Asiago: serrande abbassate al passaggio della bara e bandiere a mezz'asta

